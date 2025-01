Saikebon lancia riso express e si conferma leader di mercato

Tra gli italiani cresce l'interesse per la cucina etnica con un 56% delle persone che consuma specialità esotiche, un dato in aumento del 15% sul 2019. Allo stesso tempo risulta crescente la domanda di piatti pronti che segna il +21% per il mercato di riferimento nello stesso periodo.

S aikebon, leader del mercato dei noodles istantanei in Italia e brand dell'azienda STAR, parte del gruppo internazionale GBFoods, punta su una nuova specialità in chiave etnica, il riso, e annuncia il lancio di Saikebon Riso Express: tre ricette a base riso con carne o verdure in pezzi, facili da preparare e pronte in 5 minuti. Il brand amplia così la propria offerta di piatti pronti ispirati alla tradizione asiatica e consolida il ruolo di leader di settore.

"Questo mercato rappresenta una direzione strategica di grande rilevanza per il nostro Gruppo, a tal punto da aver scelto di investire in un nuovo stabilimento di produzione", ha dichiarato Antonio Mariani, General Manager di STAR.

Dal 2013 Saikebon ha introdotto sul mercato la categoria dei noodles istantanei, oggi un fenomeno da quasi 60 milioni di euro e in crescita anno su anno. Dal 2019 a oggi, il valore della categoria è triplicato e Saikebon ha contribuito per quasi il 50% della crescita, affermandosi come leader indiscusso con una quota a valore del 60% e un giro d'affari di circa 35 milioni di euro.

Saikebon Riso Express sarà introdotto contemporaneamente in più mercati - tra cui anche Spagna e Belgio - e il lancio in Italia sarà supportato da una campagna integrata di 30 settimane, con attività su TV, digitale e in-store.

"Saikebon Riso Express nasce dall'osservazione di due trend sempre più rilevanti - ha spiegato Francesca Sansò, Marketing Director di STAR -. Da un lato, il crescente interesse per la cucina etnica, dall'altro l'incremento della domanda di piatti pronti. Proprio per questo abbiamo scelto di puntare sul riso, esplorando nuovi sapori con la praticità e il gusto che da sempre ci contraddistinguono come brand".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA