Raf in tour nei teatri per i 40 anni di Self Control

Partirà il 23 maggio 2025 dal Teatro Arcimboldi di Milano, con un concerto in anteprima, il tour teatrale di Raf per i 40 anni di Self Control, che fa seguito a quello nei club.

Il tour farà tappa il 4 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze; l'8 novembre al Teatro Colosseo di Torino; il 13 novembre al Teatro Duse di Bologna; il 21 novembre al Gran Teatro Geox di Padova; il 22 novembre al Teatro Clerici di Brescia; il 28 novembre all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma; il 3 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli; il 4 dicembre al Teatro Team di Bari. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it dalle 16 di domani.

I nove appuntamenti live sono pensati per celebrare una carriera ricca di classici e una hit che ha superato la prova del tempo. In scaletta pezzi evergreen come Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli Anni '80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore e i brani più recenti. "Portare Self Control 40th Anniversary nei teatri significa dare vita a un dialogo sensazionale con chi mi segue da sempre e con chi ha scoperto la mia musica più di recente - dice Raf -. Nei teatri, ogni nota e ogni parola trovano spazio per respirare, regalando emozioni ancora più intense. Questo nuovo capitolo del tour è il modo perfetto per celebrare 40 anni di storia, condividere ricordi e rivivere insieme quel percorso che è stato una parte della vita di tante persone. ogni sera sarà una festa ma anche un momento di riflessione su tutto quello che la musica ci ha dato e continua a darci".



