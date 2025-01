La vittima sull'Etna era il presidente di Assolombarda Pavia

E' Nicola de Cardenas, 60 anni, presidente della sede di Pavia di Assolombarda e amministratore delegato dell'azienda Decsa di Voghera (Pavia), la vittima dell'incidente avvenuto ieri durante un'escursione sugli sci nella valle del Bove alle pendici dell'Etna. Ieri non era stato possibile identificarlo, oggi è arrivata la conferma.

Sul luogo dell'incidente sono giunti i soccorritori, ma per de Cardenas non c'è stato nulla da fare.

La notizia della morte ha destato commozione in particolare negli ambienti dell'imprenditoria locale.

De Cardenas è stato il principale artefice dell'adesione di Pavia, nel 2021, ad Assolombarda.



