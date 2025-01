Il pugilato arriva all'oratorio con 'Un gancio da Dio'

Mercoledì prossimo, 29 gennaio, a Rozzano si svolgerà l'evento "Un gancio da Dio" (educazione, boxe e fede) organizzato dalla Pastorale Giovanile Rozzano e dal Movimento dei Colpitori di Federica Guglielmini (educatrice, scrittrice e direttrice di 'Boxe Mania News') e Dome Bulfaro (docente, poeta, artista), grazie al lavoro svolto insieme a Don Luigi Scarlino, sacerdote impegnato sul territorio.

Nell'ambito di evento così significativo, verrà collocato un ring all'interno dell'oratorio della città di Rozzano (il primo nel nord d'Italia, l'altro è presente a Rione Sanità). Il pugilato viene scelto come simbolo del riscatto, di un atto di fede, della lotta interiore e civile per cercare la parte migliore di ogni persona e della società. La 'nobile arte' chiama attorno al suo ring tutti coloro che vogliono lottare contro le ferite sociali, senza mai abbassare la guardia. "Così è stato prima, così può essere ancora oggi, così vogliamo che sia domani", sottolinea la federboxe in una nota.

La boxe viene riconosciuta come la risposta sociale e culturale della contemporaneità su cui è necessario investire, e chiama ai suoi angoli professionisti, artisti, docenti, uomini di fede e tanti altri ancora, tutti uniti per lottare contro le ferite sotterranee del nostro paese. "Così - è la tesi della Fpi - portiamo negli oratori, nei quartieri, nelle scuole la boxe, portiamo i suoi valori che si sono evoluti nei secoli: quali il rispetto dell'altro e il rispetto della vita".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA