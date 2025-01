Boeri: 'Sorpreso e molto turbato dalla richiesta dei domiciliari'

"Sono sorpreso e molto turbato".

Così l'architetto Stefano Boeri commenta la richiesta di arresti domiciliari della Procura di Milano per lui e per Cino Zucchi, indagati per turbativa d'asta nell'inchiesta sul concorso di progettazione internazionale per la realizzazione della nuova Beic, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura.

"Attendo con fiducia l'incontro con il giudice per le indagini preliminari - conclude -, allo scopo di poter finalmente chiarire la mia posizione" .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA