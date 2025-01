Meghnagi 'vergogna gli attacchi alla Segre, inasprire pene'

"È gravissimo, una vergogna, che la senatrice Segre venga continuamente attaccata. Su questo sono molto determinato: bisogna condannare queste persone ma per farlo bisogna cambiare la legge". Lo ha detto Walker Meghnagi, presidente della Comunità Ebraica di Milano, a margine della sua partecipazione all'incontro per il Giorno della memoria, oggi in Sinagoga a Milano.

Per Meghnagi non basta il risarcimento danno: "le condanne - dice - devono essere molto più dure".

"Se qualcuno in mezzo a questo dialogo e discussione parla di altre cose di Gaza e Israele non c'entra nulla. Vogliamo parlarne? Non c'è problema, siamo aperti a tutto. Se l'Anpi fa accuse e fa paragoni tra la Shoah e quello che purtroppo è successo a Israele e a Gaza questo non va bene", ha poi aggiunto Meghnagi.



