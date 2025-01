Lite tra Conceiçao e Calabria al termine di Milan-Parma

Lite durissima a fine partita tra il tecnico del Milan, Sergio Conceiçao, e il difensore Davide Calabria a quanto emerge dalle immagini televisive dopo la vittoria in extremis del Milan sul Parma a San Siro.

Al triplice fischio, l'allenatore rossonero è corso in campo per cercare uno dei giocatori, probabilmente proprio Calabria che era stato sostituito poco dopo la mezzora da Jovic. Il difensore era uscito visibilmente contrariato. Una reazione che non sembra essere stata apprezzata dal tecnico che ha cercato poi il confronto duro a fine partita. Compagni e staff hanno fermato i due evitando lo scontro.



