Tajani, favorevole a proporzionale ma in ambito di coalizione

"A sinistra non si illudano che noi abbandoniamo il centrodestra per un sistema elettorale diverso.

Sono favorevole al proporzionale ma in un ambito di coalizione".

Così ha detto il vicepremier Antonio Tajani durante un evento di Forza Italia a Milano, in riferimento ad una suggestione lanciata nei giorni scorsi dal dem Dario Franceschini.

"Se devo dire quello che penso, dico bene che ci siano le liste dei vari partiti con i candidati e con le preferenze ma certamente non abbandoneremo il bipolarismo perché siamo figli dell'uomo che lo ha inventato" ha aggiunto Tajani.

"Siamo come Ulisse - ha concluso -, non ci facciamo condizionare dalle sirene perché stiamo bene dove stiamo, fieri e convinti di essere l'anima cristiana, liberale, riformista e atlantista della coalizione di centrodestra che senza di noi non sarebbe il centrodestra. Noi siamo il centro politico italiano, una forza seria e rassicurante".



