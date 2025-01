Sindaco arrestato per corruzione, domani marcia di solidarietà

Dopo quasi due mesi di arresti domiciliari con l'accusa di corruzione, un "gruppo di amici" ha organizzato per domenica una marcia di solidarietà al sindaco di Vigevano Andrea Ceffa (Lega).

L'iniziativa partirà alle 10,30 dalla stazione ferroviaria e percorrerà il centro, attraversando piazza Ducale, fino a raggiungere l'ingresso principale del municipio, in corso Vittorio Emanuele II.

Ceffa è stato arrestato il 28 novembre su ordine del gip di Pavia insieme ad altre quattro persone, una consigliera comunale di una lista civica e tre dirigenti della partecipata Asm.

Secondo le indagini condotte dai carabinieri il sindaco, per puntellare i numeri traballanti della sua maggioranza, avrebbe fatto assegnare da Asm una consulenza di 6 mila euro alla consigliera, tramite un prestanome. Tutti e cinque sono stati posti ai domiciliari. Gli altri quattro, uno dopo l'altro, hanno dato le dimissioni dai loro incarichi e poco dopo sono stati rimessi in libertà dal gip. Ceffa invece non l'ha fatto, restando sindaco, anche se sospeso dal servizio con decreto del prefetto, e le sue istanze di scarcerazione sono state finora respinte sia dal gip sia dal tribunale del riesame.

