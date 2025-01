Nel Lodigiano mille in corteo contro il termovalorizzatore

Oltre mille tra cittadini, amministratori locali di molti Comuni del Lodigiano di diverso orientamento politico, e anche dalla Bassa Pavese, politici regionali e parlamentari, e il presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio hanno partecipato questa mattina alla manifestazione contro il progetto di ampliamento del termovalorizzatore Ecowatt di Castiraga Vidardo. Il progetto è stato presentato nel maggio scorso e prevede l'incenerimento "di oltre 300 tipologie di rifiuti, anche pericolosi", come ha ricordato dal palco il sindaco di Vidardo Emma Perfetti, "e la costruzione di una struttura alta 55 metri, più del campanile di Sant'Angelo Lodigiano, e lunga 200, con la capacità di bruciare fino a 420 tonnellate al giorno di materiali".

L'iniziativa, promossa dal Comitato Ambiente Vidardo con il sostegno di Legambiente, Wwf e altre associazioni ambientaliste del territorio, è cominciata con un corteo di tre chilometri e mezzo all'ingresso dell'attuale impianto di Vidardo, fino alla piazza centrale di Sant'Angelo Lodigiano, dove ha preso la parola il sindaco Cristiano Devecchi: "Sono orgoglioso di vedere così tante persone e istituzioni. Combattiamo uniti questa grande battaglia contro un mostro, progetto di una società controllata dall'estero che non contava di trovare un territorio così unito, in maniera trasversale". Il presidente Santantonio ha aggiunto: "Quel moloch che si crea tra Castiraga e Sant'Angelo e che impedisce anche, nel cono panoramico, la visione dei campanili è uno scandalo. Non è l'ampliamento di un impianto esistente, ma una nuova marea di attività, di rifiuti, di problematiche ambientali che ci ricade sulla testa, che percepiamo come una minaccia all'ambiente, al paesaggio, all'identità delle nostre comunità. La Lombardia è ampiamente autosufficiente nel trattamento dei rifiuti: non ne abbiamo bisogno".



