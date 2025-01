Muore a 16 anni in moto dopo lo scontro con un'auto nel Lecchese

Un 16enne di Airuno (Lecco), è morto dopo il ricovero in gravi condizioni per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera a Olginate, in provincia di Lecco.

Il ragazzo viaggiava in sella a una moto enduro in direzione Milano, lungo la strada provinciale 72, quando per cause ora in corso d'accertamento si è scontrato con una Nissan Qashqai che proveniva dalla corsia di marcia opposta. Rianimato sul luogo dell'incidente, il 16enne è stato portato in codice rosso in ospedale, dove poi è morto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA