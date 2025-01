Morto sul lavoro su pista da sci, arrestati gestori dell'impianto

Marito e moglie gestori degli impianti di risalita sulle piste da sci in Val Palot nel Bresciano sono stati arrestati e si trovano ai domiciliari con l'accusa di omicidio colposo. Avrebbero responsabilità nella morte di Angelo Frassi, operaio 67anne morto lo scorso 28 dicembre. Sembrava un malore, ma per gli inquirenti si è trattato di un infortunio mortale sul lavoro e la coppia non avrebbe rispettato le norme per la sicurezza sul lavoro facendo poi credere al malore dell'uomo, soccorso sul luogo di lavoro.





