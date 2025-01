Il killer di Lubiana è accusato di un omicidio anche in Italia

Un pregiudicato albanese di 40 anni, e con diverse identità, è stato arrestato dall'Interpol in esecuzione del mandato di cattura internazionale emesso dal Gip Stefano Colombo del tribunale di Busto Arsizio (Varese). L'uomo è stato arrestato in Slovenia perché considerato l'autore, in concorso con altri due complici, dell'omicidio di un collaboratore di giustizia avvenuto ai primi di dicembre nei pressi di Lubiana. La procura di Busto Arsizio dava la caccia al 40enne perché ritenuto responsabile anche di un altro omicidio, quello di Vadym Usatyi, senzatetto ucraino di 46 anni, ucciso con due colpi d'arma da fuoco in via Varese a Saronno (Varese) la sera dello scorso 27 ottobre. Le autorità italiane attendevano l'esito della comparazione delle impronte digitali affidata ai colleghi sloveni per avere la certezza che l'arrestato a Lubiana e il ricercato per l'omicidio di Saronno fossero la stessa persona. A lui, i carabinieri della compagnia di Saronno e dei reparti speciali di Milano, coordinati dal pubblico ministero Francesca Parola, sono arrivati grazie all'analisi delle celle dei telefoni cellulari e dei filmati delle telecamere nella zona di via Varese.

Il 40enne era fuggito in Svizzera dopo aver ucciso il senza tetto incontrato per caso. Quindi era rientrato in Italia.

Attraverso una serie di intercettazioni telefoniche i carabinieri hanno capito che si trovava a Lubiana. A quel punto le autorità italiane hanno allertato quelle slovene facendo scattare l'esecuzione del mandato di cattura internazionale.





