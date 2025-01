Como, Fabregas: 'Abbiamo messo in difficoltà una grande squadra'

"Il Como ha giocato con coraggio e ha fatto una buona partita, abbiamo messo in difficoltà una grande squadra": così Cesc Fabregas, tecnico del Como, dopo la sconfitta contro l'Atalanta.

"Siamo una neopromossa e stiamo facendo faticare molto le grandi squadre. La squadra meritava di più, abbiamo fatto la partita che abbiamo preparato in settimana: con un po' più di qualità in certi momenti avremmo potuto vincere. Secondo me è stata una grande giornata per il Como per continuare a crescere", ha aggiunto.



