Atalanta: Gasperini, con il Como è vittoria molto importante

"Andavamo più piano dell'avversario nel primo tempo e abbiamo costruito poco, abbiamo recuperato la partita nel secondo. Le partite vanno sempre viste sui 90 minuti: per noi è indubbiamente una vittoria molto importante": così Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, dopo la vittoria contro il Como.

"Non è facile sempre giocare con la stessa condizione le partite ravvicinate e di grande valore. Il campionato italiano ti presenta difficoltà sempre - ha aggiunto -. Facevamo fatica a sviluppare azioni sulle due fasce, era la zona del campo dove in fase offensiva proponevamo poco e con tanti errori. I cambi ci hanno permesso di allargare il campo e rendere anche gli attaccanti protagonisti".



