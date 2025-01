A Brescia Fi chiede di intitolare una strada a Nadia Toffa

Il gruppo di Forza Italia in Consiglio comunale a Brescia ha chiesto al sindaco della città di intitolare una via o una piazza a Nadia Toffa, la conduttrice delle Iene, bresciana di nascita, morta nell'agosto del 2019.

"Oltre alla sua carriera professionale, Nadia Toffa è ricordata per il suo straordinario impegno nel volontariato e la vicinanza alle persone più fragili" si legge nella richiesta.

"La sua lotta contro il tumore cerebrale è stata affrontata con una dignità e una forza d'animo che hanno ispirato migliaia di persone. Con il libro Fiorire d'inverno. La mia storia, ha condiviso la sua esperienza per dare speranza a chi, come lei, combatteva contro la malattia" è la motivazione della richiesta avanzata da Forza Italia attraverso il capogruppo Paolo Fontana.





