Siamo tutti forestieri, il nuovo romanzo di Marilena Lualdi

Chi è il forestiero? Mario, piccolo imprenditore che ogni giorno lotta per la sopravvivenza della sua azienda, o Malik, giovane misterioso che arriva "dall'Africa", come frettolosamente viene liquidata la sua provenienza? Forse tutti e due. Nel romanzo 'L'ultimo dei Fuasté' di Marilena Lualdi (Edizioni Progetto Cultura) si esplora la solitudine del piccolo imprenditore, ma anche l'umanità sua e del mondo che contribuisce a costruire ogni giorno. L'umanità di Mario, appunto, che si sente l'ultimo dei forestieri, eppure si trova a tendere la mano proprio a uno straniero. Una storia intensa, drammatica, ma a tratti anche divertente.

Il libro è stato presentato ieri, nella sala dedicata a Guido Morselli della biblioteca civica di Varese, alla presenza dell'imprenditore Michele Tronconi e dello scrittore Giuseppe Battarino, rispettivamente autori della prefazione e della postfazione.

La sfida quotidiana del piccolo imprenditore, la storia di chi ce l'ha fatta ma anche di chi ha drammaticamente rinunciato, la sofferenza e l'orgoglio: questi gli scenari al centro del romanzo 'L'ultimo dei Fuasté'. Come ha scritto Gianfranco Fabi sul Sussidiario, "il libro di Marilena Lualdi, anche per la sua prosa accattivante, può così essere considerato un nuovo romanzo industriale. La fabbrica, l'azienda, i bilanci sono tuttavia dei comprimari, importanti ma soprattutto perché permettono di mettere in risalto il fattore umano, il valore della persona, quei buoni sentimenti che sono una testimonianza e un invito alla riflessione".

Marilena Lualdi è giornalista e scrittrice. La sua vita professionale è iniziata alla Prealpina ed è proseguita al quotidiano La Provincia di Como e ora nel gruppo MoreNews. Ha scritto diversi libri per la casa editrice Nomos. Tra le altre opere, 'Un fiume di bene' (dedicato alla vita dell'imprenditore comasco Giannino Brenna) e 'Chi ha bisogno di Willy' (Mursia).

Il libro sarà presentato anche a Novara, per il Circolo dei lettori, il prossimo 26 febbraio.



