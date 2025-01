Ragazzi rapinati a Milano, dopo tre mesi individuati 5 minori

Gli agenti del commissariato Lorenteggio hanno individuato cinque minori che facevano parte gruppo composto anche da ragazze che nell'ottobre scorso aveva aggredito a calci e pugni un gruppo di ragazzi in un campetto da basket in via Anemoni, a Milano, derubandoli di due monopattini e oggetti personali. Uno degli aggrediti aveva riportato la rottura di un piede con una prognosi di 30 giorni. Gli altri vari ecchimosi. I ragazzi che avevano presentato denuncia erano poi stati minacciati dal gruppo per fargliela ritirare.

Gli investigatori sono arrivati ai rapinatori anche analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza. Per cinque di loro (uno è all'estero) il gip dei minori ha disposto la permanenza in casa. Sono accusati di rapina aggravata, lesioni e altri reati. Quando sono stati perquisiti avevano ancora i monopattini portati via alle vittime tre mesi fa.





