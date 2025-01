Meghnagi, disertiamo perché Anpi parla ancora di genocidio

"Noi non abbiamo nessun dissidio con il Comune di Milano e con l'Aned, la nostra non è una polemica ma non possiamo accettare di avere a che fare con l'Anpi che usa il termine genocidio per definire quanto accade a Gaza". Lo ha spiegato il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meghnagi, precisando i motivi che hanno spinto la comunità a non partecipare, il 27 gennaio, il Giorno della Memoria, al tradizionale incontro con gli studenti che si tiene in Comune, a cui partecipano Anpi e Aned. "Non si possono prendere pozioni diverse - ha aggiunto - perchè la memoria è una, ci vuole buonsenso. È inutile fare finta di nulla".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA