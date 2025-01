Lupi: 'Il candidato per Milano va trovato a un anno dalle elezioni'

Il candidato sindaco del centrodestra per Milano va individuato a un anno di distanza dalle elezioni secondo il deputato e presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi, intervenuto a margine di un evento organizzato da Fratelli d'Italia al Pirellone.

"Secondo me un anno di distanza dalle elezioni è il tempo giusto" ha detto Lupi replicando ai giornalisti senza esporsi davanti a chi gli chiedeva di una sua possibile candidatura.

"Pensare oggi alle comunali di maggio 2027 non è male. Quello su cui oggi deve concentrarsi il centrodestra è da una parte la ragione per cui da più di 15 anni non governa la città - ha spiegato -, dall'altra mettere in campo in questi due anni un progetto per il futuro di Milano. Il centrosinistra non lo sta facendo, non solo per le politiche sulla sicurezza, ma anche per le politiche urbanistiche e le periferie".

Poi "sceglieremo insieme visto che ogni partito della coalizione di centrodestra ha un candidato. Sceglieremo insieme il candidato migliore. Concentriamoci su questo anziché fare il totonomi" ha concluso.



