Ippica: proposta riforma delle scommesse consegnata a La Pietra

E' stato consegnato al Masaf, durante una serata in occasione della celebrazione dei 150 anni di storia dell'Ippodromo di Modena alla presenza del sottosegretario Patrizio La Pietra, il documento per il rilancio del settore attraverso la riforma delle scommesse ippiche.

Presenti, nell'antica salumeria Fini riaperta appositamente per ospitare l'evento, le autorità della città di Modena oltre a diversi rappresentanti di ippodromi e delle categorie ippiche.

Ad accogliere La Pietra, il presidente dell'ippodromo Ghirlandina di Modena, Alessandro Arletti che ha consegnato il documento nato dalla condivisione del gruppo di lavoro nominato dalle 24 categorie firmatarie, risultato del convegno che si è tenuto il 30 novembre all'ippodromo Ghirlandina a cui è seguito l'incontro del 19 dicembre al Masaf.

Il documento, in sintesi, propone la unificazione dei due totalizzatori, l'adeguamento del prelievo erariale sulle scommesse al totalizzatore in linea con quanto già attuato per le scommesse a quota fissa, l'allineamento della formula di gioco a quelle in uso nei paesi europei, con la possibilità di creare sinergie utili con i principali operatori di settore e il coinvolgimento di un pubblico più ampio di appassionati d scommessa ippica, stimato ad oggi di oltre 10 milioni di utenti, con l'introduzione di un nuovo gioco ad oggi provvisoriamente chiamato "Take Five Plus".

"Voglio ringraziare personalmente il Sottosegretario - ha detto Arletti - per averci raggiunto a Modena dando la sua disponibilità ad ascoltare le categorie e a ricevere personalmente questo documento. Il documento è corredato da allegati tecnici e, data la sua complessità, ora necessita di un passaggio tecnico da realizzarsi il prima possibile in un incontro a Roma. Le categorie firmatarie sono liete di poter finalmente tornare a proporre soluzioni concrete al settore e attendono fiduciose il prossimo appuntamento per poter iniziare un percorso di collaborazione virtuoso in questo campo con il MASAF", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA