Bcc Milano sostiene gli Arcimboldi, partner per 2 stagioni

TAM Teatro Arcimboldi e BCC Milano per i prossimi due anni cammineranno insieme e per suggellare questa unione il nuovo logo è una "T" stilizzata che trae ispirazione dagli elementi architettonici distintivi dei palazzi del quartiere Bicocca e in particolare dalla pensilina d'ingresso del teatro "celebrando l'indissolubile legame tra il teatro, la città e il mondo". "Con questa partnership entriamo a pieno titolo nel cuore della cultura milanese sostenendo l'attività artistica di un luogo simbolo della Città e del territorio - ha dichiarato il presidente di BCC Milano Giuseppe Maino - Condividiamo con il Teatro un asset di valori: inclusione sociale, sostenibilità ambientale e cooperazione tra le persone. Il TAM sarà il partner più adatto per condividere un progetto di medio periodo che ci permetterà di esprimere il nostro supporto al territorio, affiancando una realtà che i milanesi percepiscono e vivono come un'eccellenza sociale e culturale". BCC Milano "è un marchio che ci siamo dati nel 2017 in seguito a un giro di fusioni a partire dalla BCC Carugate; il Credito Cooperativo è nato in provincia e adesso noi abbiamo l'aspirazione di portarlo nella metropoli" aggiunge parlando coi giornalisti. "Vogliamo diventare veramente la banca di Milano, non solo nel nome" conclude.



