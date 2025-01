13enne morta dopo lo schianto, ritirata la patente al guidatore

E' stata ritirata la patente di guida al conducente della Bmw Serie 1 a bordo della quale si trovava anche Jennifer Alcani, la 13enne morta dopo sei giorni di agonia a seguito dell'incidente avvenuto prima dell'alba del 10 gennaio ad Abbadia Lariana (Lecco).

Il provvedimento è stato preso dalla Prefettura, che ha disposto la sospensione e quindi il ritiro della patente al giovane lecchese di 22 anni che quella notte guidava l'auto, di proprietà della famiglia del 19enne che si trovava accanto a lui.

Una volta completata la prima serie di accertamenti, è stato disposto il ritiro, in attesa degli sviluppi dell'inchiesta penale. Spetterà ora alla Procura decidere se chiedere eventuali misure cautelari restrittive nei confronti del 22enne.

In base a una prima ricostruzione, l'auto procedeva ad alta velocità e la notte dell'accaduto erano stati postati anche dei video sui social poi cancellati, ma presumibilmente nel frattempo acquisiti dai magistrati. La famiglia della 13enne ha poi sporto anche querela per sottrazione di minore: la madre non era a conoscenza del fatto che la figlia fosse uscita all'una di notte, a suo dire convinta dagli amici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA