Un corto animato ricorda Irena Sendler al Memoriale Shoah

"Se facessimo un minuto di silenzio per ogni vittima della Shoah, dovremmo restare in silenzio 11 anni e mezzo". Comincia così il cortometraggio animato "Un nome che non è il mio", prodotto da Brand-Cross in collaborazione con Rai Kids e Rai Com in occasione del Giorno della Memoria, che andrà in onda in prima tv assoluta lunedì 27 gennaio alle 19:35 su Rai Gulp e sarà proiettato per tutta la giornata al Memoriale della Shoah di Milano.

Liberamente tratto dall'omonimo romanzo di Nicola Brunialti, con la partecipazione di Gian Carlo Dettori e di Edoardo Prati e la colonna sonora originale di Paolo Jannacci, il corto diretto da Dario Piana è ispirato alla storia dell'eroina polacca Irena Sendler, la 'Schindler di Varsavia' che portò fuori dal ghetto quasi 3000 bambini ebrei.

Per il suo valore di testimonianza, l'opera ha ricevuto l'endorsement dall'organizzazione ebraica Benè Berith Roma e della Comunità Ebraica di Milano.



