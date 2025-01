Nel 2024 oltre 300 arresti della Polfer in Lombardia

Sono state 1.007.885 le persone controllate nel 2024 dagli agenti della Polfer in Lombardia e i controlli hanno portato a 346 arrestati e 3.441 indagati.

Numerosi anche i sequestri: 101 armi, 5 da fuoco, 79 da taglio, 17 armi improprie e circa 220 grammi di cocaina, 125 di eroina e oltre 4.000 grammi di hashish.

Durante l'anno sono state impiegate 45.086 pattuglie in stazione e 10.429 a bordo treno. Sono stati inoltre predisposti 439 servizi antiborseggio in abiti civili, sia negli scali, sia sui treni.

Trentaquattro le operazioni di prevenzione: 13 "Stazioni Sicure", finalizzate al contrasto delle attività predatorie; 11 "Rail Safe Day", finalizzate a prevenire comportamenti impropri o anomali, spesso causa di investimenti, 10 "Oro Rosso", per contrastare i furti di rame che spesso causano ritardi alla circolazione dei treni e consistenti disagi per i viaggiatori.

Questa attività si è tradotta in 246 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, in circa 124 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e in 45 servizi di controllo su strada a veicoli sospetti. Due gli arresti, dieci i denunciati.

Nel 2024 gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno rintracciato 97 persone scomparse, di cui circa 50 minori.





