Milena Vukotic è Emilie di Chatelet, diretta da Nichetti

Maurizio Nichetti torna a dirigere Milena Vukotic - con cui aveva lavorato nel film 'Stefano quantestorie' del 1993 - in 'Milena, ovvero Emilie du Chatelet', che debutta il 28 gennaio al teatro Franco Parenti, dove sarà in scena fino al 9 febbraio.

Milena Vukotic - vincitrice di un Nastro d'argento e di un David di Donatello alla carriera, nota al grande pubblico soprattutto per il ruolo di Pina Fantozzi, moglie del ragioniere Ugo protagonista della saga di Paolo Villaggio - in scena interpreta Emilie du Châtelet, matematica e fisica del diciottesimo secolo, la cui "importanza nella storia della scienza - si legge nella sinossi - non è minore di quella che Voltaire ha avuto nella storia della letteratura".

Nata e vissuta all'interno di un ceto sociale privilegiato, grazie agli incarichi che suo padre aveva alla corte del Re Sole, Luigi XIV, fu stimolata sin dalla tenera età a sviluppare interessi linguistici e scientifici, all'epoca privilegio solo dei rampolli di sesso maschile. Sposò il marchese Florent Claude du Châtelet, più grande di lei di più di dieci anni e con cui crebbe tre figli. Eppure, questo non le impedì di vivere amori al di fuori del letto coniugale, anche se fu il suo rapporto con Voltaire ad esser ricordato come il sodalizio più duraturo della sua vita.



