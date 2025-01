In casa una serra di marijuana e un boa constrictor, due denunce

I carabinieri hanno denunciato una coppia per coltivazione e detenzione di marijuana dopo aver scoperto una serra allestita con tubi di ventilazione, impianti di riscaldamento, termostati e filtri in una stanza della loro abitazione in provincia di Varese. Nella casa - dove c'era anche la figlia piccola - è stato poi trovato un rettilario con diversi serpenti tra cui un boa constrictor di circa due metri.

Per questo sono intervenuti i Forestali e i due conviventi sono stati denunciati anche per il possesso dell'esemplare che fa parte delle specie tutelate dalla Convenzione di Washington sul commercio della fauna selvatica minacciata di estinzione.

L'uomo, di 34 anni, a stato fermato alla guida di un'auto per un controllo dai carabinieri di Ponte Tresa e trovato con circa 35 grammi di hashish. Dalla successiva perquisizione dell'abitazione sono emersi un altro quantitativo di droga (che la compagna ha cercato inutilmente di buttare nel water), la serra e il rettilario. Il tutto è stato sequestrato. Il boa è stato affidato al momento allo stesso 34enne in quanto non presentava segni di maltrattamenti e in attesa che sia definita la sua nuova collocazione.

Nella casa c'era anche la figlia piccola della coppia e i militari hanno chiesto al Tribunale dei minori di valutare la compatibilità dell'idoneità dei genitori con la situazione che è emersa durante la perquisizione.

