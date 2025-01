Figlio Segre, insulti la amareggiano ma non la fermano

Gli insulti non fermano Liliana Segre. Luciano Belli Paci, figlio della senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz, spiega all'ANSA che "gli insulti la amareggiano ma non la abbattono". "Ci ha fatto l'abitudine, non è tipo da fermarsi" assicura ricordando che Segre, a 94 anni, sarà il 28 gennaio al Quirinale per la cerimonia in occasione del Giorno della Memoria e il 6 febbraio all'evento organizzato al Memoriale della Shoah dalla Comunità di Sant'Egidio.

"E' stanca e ha ridotto gli impegni - cspiega -. Certo non le fanno piacere gli insulti ma non si ritira".



