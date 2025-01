Cede l'asfalto e si crea buca in strada a Pavia, danni a 30 auto

Una buca profonda circa 60 centimetri e larga un metro si è aperta stamani al centro di via Aselli, una strada di Pavia nelle vicinanze del Policlinico San Matteo. Circa 30 vetture hanno riportato danni agli pneumatici: a quell'ora, infatti, era ancora buio e per molti automobilisti non è stato possibile evitare l'impatto.

Sul posto si sono recati polizia locale, vigili del fuoco e i tecnici del Comune. La buca è stata transennata e il traffico nella zona è ripreso. Si sta ora cercando di capire cosa ha provocato l'improvviso cedimento dell'asfalto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA