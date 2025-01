Apre Home a Milano, 'oggetti tornino a provocare emozioni'

Contro la standardizzazione per tornare a oggetti portatori di emozioni. E' l'obiettivo di Home, manifestazione del complemento arredo casa organizzata da Fiera Milano che apre oggi nei padiglioni di Rho. Oltre 600 i brand, 34% dei quali esteri, provenienti da 32 paesi, per mettere in mostra tutto quello che, dai soprammobili agli accessori, rende un'abitazione personale e unica.

"La distintività la si può trovare attraverso la ricerca dei materiali, di una mano diversa dalla quella standard prevalente dappertutto, nei negozi che distribuiscono cose che non emozionano più nessuno - ha detto nella giornata inaugurale dell'evento Roberto Foresti, vicedirettore di Fiera Milano - Qui invece abbiamo trovato una dimensione nuova anche come Fiera di Milano". Da un paio di anni infatti Milano Home, da espositore di prodotti per la casa, è diventata una piattaforma per tutta la filiera del settore guidandone l'evoluzione tra artigianato d'eccellenza, innovazione e sostenibilità. In questo percorso è tornato centrale il negozio indipendente a sostegno del quale oggi è stato presentato un Manifesto.

"Il negozio indipendente è sotto pressione e ha bisogno di cambiare, sul come cerchiamo di aiutarlo noi condividendo i modelli di successo che vediamo in tutta Italia - ha detto Emanuele Guido, direttore di Milano Home - Il cliente ha soprattutto bisogno di avere un piccolo consulente personale per orientarsi nelle scelte".

Fino al 26 gennaio nelle varie aree saranno esposte le novità delle storiche tessiture italiane, i vetri veneziani, le proposte tableware, cookware e kitchenware, ma anche creazioni in carta e accessori per animali domestici. Nei quattro giorni anche un programma di incontri e workshop formativi con la Retail Academy. Tra gli eventi i DesignTalk curati da Francesco Scullica, docente del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, e da Fabio Daglio, architetto e interior designer, e gli Aperitivi Olfattivi, un viaggio sensoriale nel mondo delle fragranze per la casa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA