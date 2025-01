A Milano arrivano 336 nuovi taxi, consegnate le prime 5 licenze

A Milano arrivano le prime licenze dei nuovi taxi, che saranno in tutto 336. Le prime cinque sono state consegnate a Palazzo Marino, sede del Comune, tre ordinarie e due per il servizio notturno.

Tra una decina di giorni, spiega il Comune, saranno chiamati i prossimi tassisti, una dozzina circa, per la prossima consegna. Delle 336 licenze sono in totale 44 le donne (il 13%) a cui si aggiungono altre 15 risultate idonee anche in graduatoria per la licenza notturna.

"Sono convinta che all'aumentare delle licenze e al migliorare del servizio aumenterà il bisogno e l'utilizzo di questa modalità di spostamento - ha spiegato l'assessora alla Mobilità Arianna Censi -, quindi avrà un vantaggio per i cittadini, i turisti e anche i tassisti. Credo che questo sia l'inizio di un processo molto virtuoso". Il Comune ha l'obiettivo di arrivare a circa mille nuove licenze di taxi in città, per questo porterà avanti anche la richiesta di autorizzazione di nuove licenze con la Regione Lombardia, e non solo attraverso i bandi. "Utilizzeremo anche la richiesta che abbiamo fatto a Regione Lombardia per raggiungere quell'obiettivo di mille licenze in più", ha confermato Censi.





