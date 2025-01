Sci di fondo, in Lombardia Campionati del mondo junior e U23

La Lombardia ospita dal 3 al 9 febbraio a Schilpario (Bergamo), in Val di Scalve, i Campionati del mondo junior e under 23 di sci di fondo. "Siamo pronti ad accogliere oltre 450 atleti da più di 44 nazioni, insieme ai loro team e sostenitori", dice il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, oggi in occasione della presentazione dell'evento a Palazzo Lombardia.

"Regione Lombardia - continua il sottosegretario - ha creduto fermamente in questo progetto, investendo risorse significative per garantire un'esperienza unica per atleti, pubblico e territorio". Il contributo regionale è di oltre 1,2 milioni di euro. "Grazie all'impegno del Comitato Fisi di Bergamo, della Regione Lombardia e di tutti gli enti coinvolti, Schilpario, con la riqualificata 'Pista degli Abeti', dimostra ancora una volta la sua capacità organizzativa e la sua visione strategica in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 - conclude -. Sono certa che il successo di questa manifestazione rafforzerà l'immagine dell'Italia e offrirà un'importante opportunità di crescita per i giovani talenti dello sport".

All'incontro erano presenti anche il sindaco di Schilpario, Claudio Agoni, il presidente del Comitato organizzatore JWSC (Junior World Ski Championship) 2025 Carmelo Ghilardi, e il presidente regionale del Comitato Alpi centrali della Fisi, Gianfranco Zecchini.



