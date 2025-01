Infortunio sul lavoro oggi pomeriggio a Ghisalba, nella Bassa bergamasca. Per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 64 anni è morto nell'area adiacente a una cava di estrazione di ghiaia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo sarebbe caduto dalla scaletta di una cisterna, forse a causa di un malore. Sul posto i carabinieri di Treviglio, i vigili del fuoco e i tecnici di Ats per i rilievi.





