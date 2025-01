Brembo si affida ad Axpo per energia green dei siti in Polonia

Brembo fa un ulteriore passo avanti verso una produzione più sostenibile, assicurandosi 1 Twh di energia verde nei prossimi 10 anni per alimentare i suoi siti produttivi in Polonia. Il gruppo guidato da Matteo Tiraboschi ha infatti firmato un contratto con Axpo Polska, filiale del gruppo energetico svizzero Axpo, che fornirà l'energia elettrica green.

La collaborazione tra Axpo e Brembo avrà una durata di dieci anni e includerà la vendita di garanzie di origine, che confermano la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'energia sarà prodotta interamente da fonti rinnovabili e coprirà una parte rilevante del fabbisogno di Brembo in Polonia, contribuendo ad alimentare i siti produttivi dell'azienda a Dąbrowa-Górnicza, Częstochowa e Niepołomice.

"È la lunga collaborazione di Axpo con i produttori di energia rinnovabile che ci consente di garantire a Brembo energia elettrica dal nostro portafoglio per un periodo così lungo. Sono orgoglioso che la nostra soluzione sia stata in grado di soddisfare le esigenze dell'azienda: un inizio promettente per la nostra collaborazione in Polonia", afferma Mateusz Marczewski di Axpo Polska.

L'accordo con Axpo Polska riflette l'impegno di Brembo per la sostenibilità ambientale. A livello globale, il 75% dell'energia elettrica usata dal gruppo proviene infatti da fonti rinnovabili, con un notevole 100% in tre paesi: Italia, Messico e Brasile.



