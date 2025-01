Aggredì il vicino con una mazza, incapace di intendere e volere

Il sedicenne che lo scorso settembre ha ferito gravemente a colpi di mazza da baseball il vicino di casa, un imprenditore di 60 anni, a Cesano Maderno (Monza), è stato dichiarato incapace di intendere e volere. A decretarlo è stata una perizia psichiatrica disposta dalla Procura per i Minorenni di Milano.

Il giovane, poi arrestato dai carabinieri per tentato omicidio, è già ricoverato in una struttura, dopo aver trascorso alcune settimane al Beccaria di Milano. A febbraio è prevista l'apertura del processo a suo carico, ma non è escluso che venga dichiarato non perseguibile proprio alla luce della diagnosi di grave disturbo psichiatrico. Le indagini hanno ricostruito come, il 25 settembre scorso, il 16enne sia sceso in garage, dove poi ha aggredito a colpi di mazza da baseball alla testa il vicino, che non conosceva, e senza alcun motivo. I carabinieri lo avevano rintracciato in casa sua, poco dopo, seguendo le tracce di sangue.



