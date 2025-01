Vanzina presenta 'Sapore di mare' in musical, momento irripetibile

"E' come un karaoke della nostra vita, un film che ci è sfuggito di mano, irripetibile , parte dell'immaginario eterno della gioventù e ogni nuova generazione ci trova qualcosa". Lo ha detto lo sceneggiatore e regista Enrico Vanzina, presentando agli Arcimboldi di Milano l'adattamento teatrale del film cult sugli anni '60, Sapore di mare che girò nel 1983 insieme al fratello Carlo. Con le canzoni originali il musical è una proposta di Alveare Produzioni insieme a Savà Produzioni Creative e Gli Ipocriti Melina Balsamo, e debutterà il primo febbraio al Teatro Verdi di Montecatini.

"Questo è l'evento dell'anno, è un prodotto italiano, con canzoni italiane - ha detto il regista Maurizio Colombi - non sarà solo un musical sarà una festa". La trama del musical sarà scandita dalle canzoni che sono state la colonna sonora del film. Dopo Montecatini, sarà in tour toccando, tra le altre città , Torino dal 20 febbraio, Firenze dal 28 febbraio, Roma dal 12 marzo per arrivare agli Arcimboldi a Milano dal 27 marzo.





