Prende a calci una donna e la rapina, arrestato a Milano

Un 42enne di origini nigeriane è stato arrestato domenica scorsa dalla Polizia ferroviaria a Milano per una rapina commessa nella stazione di Lambrate, dove è stato notato dagli agenti mentre prendeva a calci una viaggiatrice in attesa del treno sulla banchina. Poco dopo, è stato visto mentre le sfilava di dosso il cellulare. I poliziotti, dopo aver assistito alla scena, hanno prestato soccorso alla vittima, che è stata successivamente trasportata all'ospedale San Raffaele, e hanno arrestato l'uomo.

A quanto accertato, poco prima il 42enne avrebbe aggredito anche altri viaggiatori con la stessa modalità. Lo stesso giorno gli agenti del posto Polfer di Milano Rogoredo hanno arrestato un 16enne per furto aggravato, dopo che un viaggiatore ha assistito al furto di uno zaino a bordo di un treno in partenza per Roma e ha allertato la Fs security. I poliziotti, giunti sul posto, hanno bloccato immediatamente uno dei due autori e, sentito il pm di turno del Tribunale dei Minori, hanno poi accompagnato il ragazzino all'istituto penale per minorenni Beccaria.



