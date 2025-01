L'alta sartoria italiana sfila alla Milano Fashion Week

L'alta sartoria italiana è andata in scena oggi ai Chiostri di San Barnaba, a Milano, in una sfilata collettiva organizzata da Camera Showroom Milano in chiusura della fashion week. E' un nuovo format nato da anni di collaborazione con Confartigianato Moda, grazie al quale sono state individuate molte eccellenze italiane dell'abbigliamento su misura. "Dobbiamo ricordare - sottolinea Mauro Galligari, direttore della comunicazione di Csm - come le aziende dell'alta sartoria italiana siano le radici del nostro lavoro e siano la base del "Made In Italy", conosciuto oggi in tutto il mondo. La prima sfilata di moda organizzata da Giovanni Battista Giorgini, nella propria abitazione di Villa Torreggiani a Firenze, era composta proprio da aziende di alta sartoria italiana. Questo mestiere d'eccellenza è il dna dal quale è nata "L'alta moda" di Roma e l'"Haute Couture" di Parigi. Il mestiere delle sarte artigiane italiane, che spesso eseguono lavori anche su misura, deve essere preservato e salvaguardato. È per questo che Csm grazie al sostegno di Confartigianato moda ha fatto un grande lavoro di selezione ed oggi siamo orgogliosi di poter presentare per la prima volta, durante una fashion week milanese, le migliori collezioni donna provenienti dall'alta sartoria italiana". In passerella le collezioni di cinque sartorie: Bruna Couture con la sua passione per l'eleganza anni'50, la siciliana Giusi Munafò con la sua proposta ispirata alla mitologia greca, Mariateresa Pellegrino con il suo approccio ecofriendly, la pugliese Sartoria Prisciantelli con i suoi capi trasformisti, Syrtaria e il suo amore per la Sicilia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA