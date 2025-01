Intesa Sanpaolo promuove lo sviluppo delle Pmi negli Usa

Intesa Sanpaolo annuncia la prima iniziativa del 2025 per le piccole e medie imprese che intendono ampliare il proprio business negli Stati Uniti. L'incontro "Usa: Sfide e Opportunità", dedicato a 800 aziende clienti del gruppo, è organizzato in forma di webinar dalla Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese e realizzato in collaborazione con le strutture della divisione Imi Corporate&Investment Banking e dell'Area di Governo Institutional Affairs and External Communication del Gruppo.

Dopo il successo della missione in Silicon Valley promossa a settembre 2024 dalla Banca dei Territori di Stefano Barrese per accompagnare 12 startup in un esclusivo percorso di accelerazione grazie alla partnership con Innovit, Intesa Sanpaolo estende, anche per l'anno in corso, il progetto di promozione all'estero del Made in Italy, con l'obiettivo di supportare le imprese italiane che intendono operare nel mercato Usa (import-export ed investimenti), nonché attirare investimenti stranieri in Italia.

"Con una solida presenza internazionale in circa 40 Paesi e grazie alle sinergie con le nostre divisioni Imi Cib e International Banks, Intesa Sanpaolo si conferma banca di riferimento per le Pmi che intendono crescere e svilupparsi su mercati dinamici come quello statunitense", afferma Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo.

"Un processo - aggiunge - che sosteniamo sia per le startup che per le realtà più strutturate, convinti che il saper fare italiano promosso all'estero generi valore per la singola impresa e per l'intero sistema economico del Paese, grazie anche alla rete dei nostri partner istituzionali e commerciali e all'attività strategica della filiale del Gruppo basata negli Stati Uniti".



