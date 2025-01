Incendio in una casa a Bergamo, salve 4 persone e il gatto

Un incendio è divampato la scorsa notte, attorno alle 4, in un appartamento al terzo piano di un edificio Aler nel quartiere Colognola, nel centro di Bergamo.

All'interno dell'abitazione si trovavano quattro persone e un gatto, tutti tratti in salvo grazie al tempestivo intervento delle squadre dei vigili del fuoco.

La famiglia è stata portata prima alle Cliniche Gavazzeni di Bergamo con sintomi da intossicazione e poi a Zingonia e sottoposta a un trattamento nella camera iperbarica. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

Spente le fiamme, l'appartamento è stato dichiarato non fruibile a causa dei gravi danni riportati. La famiglia si trova ora senza una casa. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento: pare che le fiamme siano divampate dalla cucina, locale in cui si trova un boiler per riscaldare l'acqua. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici di Aler e i carabinieri.





