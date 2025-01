In Galleria a Milano ogni giorno oltre 100mila visitatori

In Galleria Vittorio Emanuele II, il Salotto di Milano, ogni giorno passano oltre 100mila visitatori, fra turisti e utilizzatori. Il dato è stato riferito dalla Confcommercio durante la Commissione consiliare per discutere le nuove regole per i concessionari a salvaguardia di decoro e identità del monumento, redatte dalla Soprintendenza, dopo il confronto con Comune e commercianti. Le nuove disposizioni, già illustrate dal Comune, si articolano in dieci principali capitoli e riguardano serramenti, insegne, arredi interni ed esterni, tende, uso di materiali, luci e colori, procedure autorizzative, iniziative di promozione commerciale. Saranno applicate a tutte le istanze dei concessionari non ancora autorizzate dalla Sovrintendenza e saranno inserite nei prossimi bandi di gara per gli spazi in Galleria.

L'obiettivo è tutelare la Galleria bene storico che al Comune porta un introito di 80 milioni all'anno grazie agli affitti. Il Comune intende prendersi cura della Galleria a 360 gradi. "Siamo partiti con un appalto da circa un milione di euro per il restauro del corpo di fabbrica di via Marino - ha spiegato l'assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte -, uno dei cinque corpi che compongono il complesso monumentale. Lo scorso ottobre abbiamo poi stanziato ulteriori 5 milioni per finanziare interventi di manutenzione della Galleria. Questi dieci articoli ci garantiscono che la Galleria preservi la sua sobria eleganza, anche con un utilizzo diverso rispetto al passato". L'intento delle nuove regole "è consentirne un uso che non arrechi danno a un patrimonio culturale della nazione - ha spiegato la sovrintendente Emanuela Carpani -, non solo milanese e valorizzarne la qualità unica".



