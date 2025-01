Fontana: 'Il fantoccio di Musk rappresenta la cultura comunista'

"L'azione stupida e ridicola di questi estremisti di sinistra non meriterebbe neppure un commento. Se non quello di evidenziare che è frutto, come loro stessi si definiscono, di quella cultura comunista secondo cui il nemico deve essere abbattuto". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta sui propri social il post del collettivo di studenti 'Cambiare rotta' in cui compare la foto di un fantoccio con la faccia di Elon Musk, appeso a testa in giù in piazzale Loreto a Milano.

"Nel condannare l'accaduto e nell'esprimere vicinanza a Elon Musk - conclude il governatore - ciò che più disturba è che sia accaduto nella civile e democratica Milano, in una Lombardia che è lontana anni luce da questi esaltati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA