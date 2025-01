Conceiçao 'Milan è concentrato, io devo dare io mentalità'

"Questa settimana, al di là del poco tempo che c'è stato per preparare la partita, i ragazzi erano concentrati. Devo essere io come allenatore a trovare per il gruppo la mentalità giusta. Loro sono motivati tutti i giorni per lavorare. Le maglie non giocano, sono indossate da persona che devono dare tutto non solo in Champions ma anche in Campionato e Coppa Italia": lo dice il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida di Champions League contro il Girona.

Il Milan dovrà subito voltare pagina dopo la sconfitta contro la Juve e un secondo tempo molto deludente: "Dobbiamo guardarci negli occhi, lavorare sul campo, credere in quello che facciamo e dopo loro capiscono cosa non c'è stato per poi essere continui nella partita. Il bello del calcio è che è un ricominciare continuo. Dopo una bella partita devono ricominciare per preparare la prossima, uguale dopo una partita non tanto bella: è un'opportunità per migliorarsi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA