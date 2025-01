Clara agli studenti della sua scuola, 'sognate sempre'

E' la scuola primaria 'Caduti per la Patria' di Travedona Monate, in provincia di Varese, frequentata dalla cantante e big del Festival di Sanremo 2025 Clara, la seconda tappa del progetto educativo "Sogna e credici fino alle stelle". Un progetto che coinvolgerà nei prossimi mesi oltre 2.000 classi della scuola primaria di tutta Italia. L'iniziativa è promossa da Pan di Stelle e realizzata in collaborazione con D&F, agenzia di comunicazione ed ente di formazione accreditato al Ministero dell'Istruzione e del Merito. La vincitrice di Sanremo Giovani 2023 e protagonista tra i big di Sanremo 2025 ha detto ai giovani studenti: "I sogni sono stelle che illuminano il cammino. Non smettete mai di sognare, perché ogni sogno, grande o piccolo, ha il potere di trasformare il mondo intorno a voi".

Il progetto educativo intende infatti sottolineare, attraverso una guida per i docenti e attività didattiche mirate, l'importanza dei sogni nella crescita personale. Protagonisti dell'iniziativa, oltre a Clara, altri tre speciali ambassador: la tennista Jasmine Paolini, lo street artist Giulio Rosk e l'aspirante astronauta Linda Raimondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA