"Lo Sparta Praga è una squadra fisica, una squadra di valore. In Champions ha fatto benissimo le prime, poi ha perso contro avversari fortissimi come City e Atletico. Ci vorrà la vera Inter, aggressiva e determinata. E dovremo essere bravi tecnicamente. Lo Sparta Praga ha la Champions nel Dna". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro lo Sparta Praga. .



