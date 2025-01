Champions, Inzaghi: 'Ho ancora qualche dubbio di formazione'

"Sarà una gara difficile. Ho ancora qualche dubbio e dovrò scegliere, sono un paio di dubbi che domani mattina scioglierò. Loro dal 15 dicembre non giocano gare ufficiali, hanno fatto bene in amichevole e qua su questo campo, dove tra l'altro ho giocato, non è mai facile". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della gara di Champions contro lo Sparta Praga.

"Speriamo che gli infortunati rientrino presto, ho bisogno di tutti. Ma come noi lo fanno tante altre squadre. Frattesi? Si è allenato benissimo ieri e oggi. Con l'Empoli non si era allenato, non era disponibile ma voleva essere con noi. Si è allenato talmente bene che sto decidendo se farlo partire titolare - ha aggiunto -. Giocherà o lui o Barella, che gioca titolare da sette partite. Se non giocherà dall'inizio, sicuramente entrerà. Ma sono contento di Frattesi. È voluto stare con noi anche da non disponibile, è sereno e gli piace stare nel gruppo. Vederlo lavorare così bene mi lascia ben sperare già per domani".



