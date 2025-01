A Milano arriva lo 'spazzino' di quartiere

Sei azioni per migliorare la pulizia della città, dallo svuotamento dei cestini, alla pulizia delle strade, delle aree verdi e gioco, all'introduzione della nuova figura dello 'spazzino' di quartiere, anche in vista dei Giochi olimpici di Milano e Cortina del 2026. Ad illustrarle è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, insieme all'amministratore delegato di A2A Renato Mazzoncini, e a Marcello Milani, amministratore delegato di Amsa, nell'ambito del nuovo contratto di servizio tra Comune e la società che si occupa dei servizi ambientali, controllata da A2A e partecipata dal Comune. Il nuovo contratto di servizio, aggiudicato a marzo, durerà sette anni più due, per un valore di circa 300 milioni l'anno "con impegni e obiettivi di miglioramento del servizio molto significativi - ha detto il sindaco Sala -, in sei blocchi di azioni".

La prima azione riguarda lo spazzamento più frequente di strade, con l'obiettivo di avere una frequenza che aumenta del 40%, passando da 9mila km alla settimana a quasi 13mila. La seconda azione porterà ad avere meno auto che si dovranno spostare durante la pulizia delle strade. Con lance ad acqua ad alta pressione saranno liberati altri 40 km di strade. Arriva poi lo 'spazzino' di quartiere, ci saranno 100 squadre in più che lavoreranno 6 giorni su 7 composte da chi svuota cestini, chi pulisce aree verdi. La quarta azione riguarda le aree gioco e cani, oltre mille a Milano, si sta lavorando perché i passaggi di pulizia siano più frequenti e fatti con idro pulitrici.

L'obiettivo è anche di incrementare la raccolta delle foglie.

Per quanto riguarda i cestini in città l'obiettivo è aumentare la frequenza di svuotamento del 66% e se questo non basterà saranno aumentati i cestini. Infine, in tre anni 2023-2024-2025 Amsa investirà e ha già investito oltre 75 milioni per nuovi mezzi.

Nessun mezzo dovrà essere più vecchio di 9 anni e i nuovi camion per la raccolta del vetro avranno una riduzione di rumore del 50%.



