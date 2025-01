Tentato omicidio fuori da un bar a Milano, un arresto

Prima gli ha chiesto dei soldi poi, evidentemente non soddisfatto, ha accoltellato il suo conoscente alla schiena, tra le scapole. È accaduto alle 21 di ieri in via Bessarione, un zona Corvetto, a Milano, all'esterno di un locale già noto alle forze dell'ordine.

Aggressore e aggredito, entrambi ecuadoriani, rispettivamente di 39 e 27 anni, si sono incontrati nel bar 'Contigo' normalmente frequentato da clienti sudamericani. I due si conoscevano già, e il secondo aveva già in passato prestato soldi al primo, un uomo con precedenti e spesso molesto.

Ieri sera, alle insistenze del 39enne, l'altro prima ha cercato di liquidarlo offrendogli da bere poi, fuori dal locale, gli ha dato dei soldi. Ma mentre se ne stava andando è stato colpito tra le scapole dal molestatore. Ricoverato al Policlinico e operato d'urgenza, non si trova in pericolo di vita pur avendo subito la lesione di un polmone.

Il 39enne, all'arrivo della Polizia di Stato, chiamata dagli altri avventori, è stato arrestato per tentato omicidio e denunciato per inosservanza di un ordine di espulsione.



