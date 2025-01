Omicidio ereditiera Rancilio, battaglia in aula tra consulenti

C'è stata battaglia stamani tra consulenti psichiatrici nell'aula della Corte d'Assise di Milano nel processo a carico di Guido Pozzolini Gobbi Rancilio, imputato per avere ucciso la madre Fiorenza, 73 anni ed ereditiera di una nota famiglia di immobiliaristi, colpendola con un manubrio da palestra nella loro abitazione in pieno centro, il 13 dicembre 2023.

Una consulenza disposta dalla pm di Milano Ilaria Perinu e affidata allo psichiatra Raniero Rossetti, infatti, ha evidenziato un'incapacità totale di intendere e volere al momento del fatto, perché, come illustrato dall'esperto davanti ai giudici (togati Bertoja-Fioretta), l'imputato è affetto da anni da una forma di "schizofrenia paranoide" rivolta "contro i familiari e la madre che lui odiava e voleva eliminare". Sulla stessa linea la conclusione dell'esperto nominato dalla difesa di Guido Rancilio, col legale Francesco Isolabella.

I familiari della 73enne uccisa, invece, coi legali di parte civile Salvatore Pino e Federico Cecconi, hanno portato in aula propri consulenti per dimostrare che il 35enne non avrebbe avuto un vizio totale di mente. Dopo l'omicidio, hanno sostenuto i professori Stefano Ferracuti e Giuseppe Sartori, "ha ripulito le macchie di sangue". E prima di uccidere si sarebbe "volontariamente intossicato di alcol e ciò ci porta a dire che la capacità di intendere e volere era grandemente scemata, ma non esclusa".

Se venissero riconosciute dai giudici l'incapacità e la non imputabilità, verrebbe assolto e potrebbe rimanere in una Rems, dove si trova tuttora. La Corte dovrà valutare, alla luce delle consulenze delle parti, se disporre una perizia psichiatrica.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA