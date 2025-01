Nel box il market della droga, 20 chili sequestrati, un arresto

Un pregiudicato che nascondeva vari tipi di droga in un box in affitto, a Milano, è stato scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato, che ha recuperato un intero campionario di stupefacenti. È accaduto sabato scorso in via Strambio, ma è stato riferito oggi dalla Squadra Mobile della questura milanese.

L'arrestato è un 26enne con precedenti per stupefacenti e per reati contro la persona, che fino ad oggi non era stato scoperto con quantitativi ingenti. Nel box invece gli agenti hanno sequestrato 16 chili e mezzo circa di ketamina, 5 chili e mezzo di marijuana, 8 etti di hashish, 4 etti di Md, 5 etti di cocaina, 6mila pasticche di ecstasy, biscotti al thc e caramelle alla psilocibina. In casa dell'arrestato, a Lissone (Monza e Brianza) sono stati trovati 21mila euro in contanti di piccolo taglio.



